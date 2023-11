Ciclocross. La Fiorin monopolizza le categorie

Diciassette atleti nei primi dieci classificati in tutte le categorie. È questo il bottino accumulato dal Gruppo sportivo Cicli Fiorin nel Ciclocross di Pasturana in provincia di Alessandria. Un esempio di come l’unione fa la forza. E di come uniti si vince.

È il caso di Lorenzo Milani

e Cesare Castellani, rispettivamente primo e secondo classificati nella prova allievi di primo anno. La coppia brianzola domina la scena trascinati da una eccellente condizione di forma. Chiude il settimo posto di Manuel Roccia. Tra le allieve Nicoletta Berni sfiora la vittoria piazzandosi seconda alle spalle di Denise Bonelli. Sul podio sale anche Tommaso Re che ottiene un prezioso terzo posto con gli allievi di secondo anno. Il bis di giornata arriva per merito di Isabel Di Sciuva con le donne esordienti. La gara è dominata dalle maglie Fiorin: terza Melanie Bosonin, quarta Aurora Colombo, quinta Anna Caccia, sesta Elisabetta Ricciardi, ottava Anita D’Alessandro. Ma non finisce qui. Tra gli juniores Simone Servidio conquista un buon quinto posto, mentre Dennis Maggioni è ottavo. Tra le ragazze, quarta Valentina Sangiorgio. Corre bene pure Matteo Bordin, sesto nella gara Open maschile mentre in quella femminile medesimo piazzamento per Irene Oneda. Infine nelle categorie Giovanissimi G6, Andrea Pierobon chiude in quinta posizione e Camilla Isorni in sesta.

Danilo Viganò