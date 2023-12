Ciclocross. Oggi al via il trofeo. Città di San Ginesio

Oggi la Fertesino Cross Cup approda a San Ginesio, per il recupero della tappa rinviata causa maltempo. Attese principalmente al via tutte le maglie indossate dai leader del circuito ciclopratistico interregionale: alcuni solidamente al vertice fin dalla prova inaugurale al CorridoMnia di Corridonia, altri balzati al comando dopo la sfida teramana di Civitella del Tronto di sabato scorso. Sul rilievo ginesino, la carovana si ritrova alle 12.30 nell’area di Porta Picena. Organizzazione tecnica della scuderia Nuova Sibillini guidata da Enzo Giustozzi. Supervisione dell’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi insieme al Csi Marche coordinato da Giampiero Conti ed alla Fertesino (Adamo Re, Luca Re). Doppia corsa sull’anello tecnico disegnato da Lanfranco Passarini: ognuna di 40 minuti. La prima bandierina del Trofeo Città di San Ginesio (Master – Amatori Open) viene abbassata alle 14. Salgono in sella supergentlemen, gentlemen, debutttanti, donne. Seconda sfida alle 14.45. Si confrontano juniores, seniores, veterani. Leader Fertesino Cross Cup Women 1:Mery Guerrini (Team Co.Bo. Pavoni), Women 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli), M8 - Supergentlemen C: Adamo Re (Bike Racing Team), M8 - Supergentlemen B: Giuseppe Cinalli (Prolife), M7 - Supergentlemen A: Carlo Tudico (Prolife), M6 - Gentlemen B:Luca Michettoni (Abitacolo Sport Club), M5 - Gentlemen A: Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo. Pavoni), M4 - Veterani B:Giuseppe Paolino (Petrignano), M3 - Veterani A: Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club), M2 - Seniores B: Sabino Giovine (100% Bike66), M1 - Seniores A: Luca Bonifazi (New Mario Pupilli), Elite Sport - Juniores: GiacomoViozzi (New Mario Pupilli), Juniores Sport - Debuttanti: MicheleViozzi (New Mario Pupilli), Società: New Mario Pupilli.

Umberto Martinelli