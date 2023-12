Ciclocross. Prove da applausi di Raimondi e Meri Guerrini

I ciclopratisti maceratesi tornano dal Teramano onorando e tenendosi sempre più strette le maglie rossogialle della Fertesino Cross Cup. Mery Guerrini si conferma regina open rosa, Giovanni Filippo Raimondi rimane imbattuto, quale gentleman capofila e leader della fascia matura. Il tandem del Team Co.Bo. Pavoni - San Severino ha ora in bacheca anche l’oro di Civitella del Tronto, manifestazione organizzata dal Team Go Fast e dal Team Eventi Ciclismo, affiancati dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi, che ha creato e gestisce il circuito crossistico assieme al Csi Marche coordinato da Giampiero Conti ed al pool Fertesino (Adamo Re, Luca Re). Il Memorial Bruno Di Fabio ha reso omaggio all’amato fotografo che regalava scatti preziosi. Relativamente alle graduatorie delle categorie, passo indietro solo del civitanovese Pierluigi Quadrini (Gentleman B, New Mario Pupilli), scivolato in quinta posizione, nell’impossibilità di difendere la leadership settoriale. A Civitella, Raimondi ha preceduto nella prima corsa Gambella, Mercuri, Massimo Viozzi, De Carolis. Seconda gara a Lucio Griccini (Abitacolo – Rapagnano) su Meschini, Pallini, Luca Re, Sacchetti. Classifica Rosa: Mery Guerrini seguita da Cinzia Zacconi, Elena Bonacci, Ana Maria Risca. Il prossimo appuntamento è per sabato a San Ginesio, per l’allestimento della scuderia Nuova Sibillini guidata da Enzo Giustozzi. Subito dopo, l’Epifania della potentina San Girio di Potenza.

Umberto Martinelli