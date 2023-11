Ciclocross. Rebecca e Matteo, il successo corre in parallelo

Rebecca Gariboldi e Matteo Villa. Brianzoli entrambi: lei di Lissone, lui di Meda. Specialisti del fuori strada, ciclocross in particolare. Ad accomunare i due ciclisti è stata la prima vittoria in parallelo. Gariboldi ha colto il successo a Follonica (Grosseto) nella quarta tappa del Giro d’Italia donne elite, Villa ha replicato al traguardo di Zambana in Trentino Alto Adige. Trionfi che fanno bene al movimento del Ciclocross in Brianza che, da quest’anno, ha trovato nuova linfa con l’avvento della Salus Seregno Academy di Marco Moretto. E che continua nella tradizione vincente dei colori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Rebecca, classe 1996 del Team Cingolani, è senza ombra di dubbio un’icona delle corse nel fango. Campionessa d’Italia tra le juniores, Gariboldi continua a spaziare in campo nazionale e internazionale con prestazioni di alto livello e importanti risultati. Più volte azzurra in Coppa del Mondo, nelle prove iridate e continentali, Rebecca ha colto a Follonica la prima vittoria della stagione. Quanto a Villa, è un quindicenne di Meda che da ottobre è passato alla corte del Gruppo Ciclistico Montegrappa. Cross e Mountain Bike sono le sue passioni, della strada (per ora) non ne vuole sapere. A Zambana ha fatto la stessa cosa di Gariboldi, vincendo la prima gara della stagione con gli allievi di primo anno. I margini di miglioramento sono la prerogativa di Villa, e ora che si è sbloccato per il medese è come se iniziasse una nuova stagione.

Danilo Viganò