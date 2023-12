Ciclocross. Sul circuito di San Girio in palio le maglie di campione regionale Acsi

Oggi sul circuito della potentina San Girio, l’Acsi Marche mette in palio la maglia del campionato regionale cicloross 2023, che viene indossata da ognuno dei vincitori di categoria. La nuova casacca giallogrigia di leader di settore è stata presentata nell’annuale Gala acsino di Porto Sant’Elpidio dal coordinatore marchigiano Maurizio Giustozzi e da Giovanni Cruciani, patron della Giemme Sport. Il ritrovo è fissato alle 12.30 nel Ciclodromo ‘Marzio Rinaldoni’. Due le corse, ognuna di 40 minuti. Alle 14 viene abbassata la prima bandierina, in sella sono debuttanti, supergentlemen, donne. Chiudono il cerchio, alle 15, gli juniores-seniores-veterani. Organizza il Team Idromarche. Sull’anello tecnico, disegnato da Lanfranco Passarini, gareggiano in formula open i master di ogni ente. Potenza Picena passerà il testimone a San Ginesio, che il 30 dicembre recupererà la tappa rinviata per maltempo della Fertesino Cross Cup – 4x4 Off Road. La challenge vede protagonisti gli specialisti maceratesi, primo dei quali Giovanni Filippo Raimondi, settempedano del Co.Bo. Pavoni, che si è aggiudicato la prima prova al CorridoMnia di Corridonia e l’ultima a Grottazzolina, che sarà anche teatro dell’appuntamento di chiusura, il 4 febbraio. L’Acsi è già pronta ad assestare il primo colpo di pedale della stagione su strada 2024.

Il Comitato provinciale di Macerata, sempre presieduto da Maurizio Giustozzi, guarda al futuro forte dell’immutato amalgama e delle belle cifre: un migliaio abbondante di tesserati, 12.000 presenze in carovana nel 2023.

Umberto Martinelli