Ciclocross Toscana, si chiude in Casentino la stagione

Bibbiena, 5 gennaio 2024 – Domani sabato 6 gennaio festa dell’Epifania si chiude la stagione del ciclocross in Toscana con l’ultima prova dello speciale Trofeo e che assegnerà anche due titoli toscani, quelli per gli esordienti del primo anno sia per i maschi che per le femmine. In palio il sesto Trofeo Ciclocross MTB Casentino organizzato dalla omonima società, con svolgimento presso la zona di Palazzetto su di un circuito di due chilometri e mezzo, con ostacoli naturali e artificiali posti lungo l’anello casentinese. La manifestazione con ritrovo presso il Centro Commerciale Il Casentino e percorso nella zona dietro il supermercato Coop avrà inizio alle 10 con la partenza della prima gara. Sono oltre 100 gli iscritti a questo evento finale dell’attività ciclocampestre in Toscana.