Ciclocross tra fango e oro. I brianzoli senza rivali

La Challenge System Cars-SlopLine Memorial Claudia Bonfanti (Circuito Lombardia) si chiude con la vittoria schiacciante dei brianzoli Dario Gargantini, Simone Gambarelli, Daniele Longoni, Isabel Di Sciuva e Matteo Jacopo Gualtieri. Un dominio iniziato dalla prima prova di Sirone a ottobre e continuato per tutte le dieci prove di cui l’ultima, domenica, a Brembate. Protagonisti di questa lunga maratona sono stati i portacolori della Salus Seregno Academy autori di una doppietta nella categoria Elite con Gargantini e Gambarelli tra gli amatori Master Fascia 2. Con la doppietta della Salus, festeggiano anche il cesanese Daniele Longoni (Team Piton T&T Italia) vincitore della classifica generale della categoria juniores nonostante fosse al suo primo anno nella nuova categoria. In categoria Esordienti maschile e femminile, il monzese Gualtieri (Guerciotti Salus) e la figinese Isabel Di Sciuva (GC Cicli Fiorin) hanno raggiunto il successo con determinazione: Gualtieri con cinque affermazioni e il titolo di Campione Lombardo, Di Sciuva con otto bersagli.

La stessa Di Sciuva ha contribuito anche al trionfo del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana Seveso nella speciale classifica a squadre che il team ha conquistato davanti al Team Serio e alla società Sporteven Cycling Group. Riguardo invece alla recente gara del Bike Park Vittoria di Brembate, il miglior risultato è stato conseguito da Raffaele Armanasco (US Biassono), secondo con gli allievi primo anno dove Lorenzo Milani è giunto quarto. Tra le donne Open terzo posto per la lissonese Rebecca Gariboldi, quarta Di Sciuva con le esordienti, quinti Simone Servidio, Andrea Pierobon e Camilla Isorni nelle rispettive categorie. La stagione del Cross si concluderà con gli Italiani Giovanili sabato e domenica in provincia di Bologna.