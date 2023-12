Ciclocross. Tutti al Memorial Lainati

Fervono i preparativi per la terza edizione del Trofeo città di Seregno-Memorial Enrico Lainati gara Nazionale di Ciclocross organizzata dall’Asd Cicli Brianza di Nicola Viganò e da Respace Bike Team di Marco Tagliabue con il patrocinio del comune di Seregno. La gara è in programma il 6 gennaio e si svolgerà al Parco della Porada (zona Piscine). All’importante evento, che anticipa di una settimana i Campionati Italiani di Cremona, saranno presenti tutte le categorie della Federazione Ciclistica Italiana con al via i migliori specialisti del fuori strada a cominciare dai giovani brianzoli e dalla campionessa di Lissone Rebecca Gariboldi fresca del trionfo nel Giro d’Italia. Le prove scatteranno alle 10 con un intervallo di 15 minuti fra una categoria e l’altra.

Dan.Vig.