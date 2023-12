Ciclocross. Una domenica bestiale: 5 successi nel fango

La Brianza del Ciclocross celebra cinque successi: a Sabbio Chiese, Lanzo Torinese e a Ferentino. Domenica di grandi soddisfazioni per gli atleti brianzoli. A Sabbio Chiese, nel Bresciano, la lissonese Rebecca Gariboldi (Team Cingolani) ha dominato la scena tra le donne élite anticipando la friulana Alice Papo e la bergamasca Katia Moro. Sempre in campo femminile Isabel Di Sciuva (GS Cicli Fiorin) conferma la sua leadership tra le Esordienti superando Nicole Navazio del Busto Garolfo e Marzia Bersellini del team Gioca in Bici Oglio Po. Sul podio dei vincitori è salito anche Matteo Jacopo Gualtieri. Il monzese, della Guerciotti Salus Devo, allunga la sua striscia di successi (quinto stagionale) centrando il bersaglio nella prova maschile degli Esordienti dove ha la meglio sul valtellinese Matteo La Capria (Melavì Tirano Bike) e Mattia Pirovano del Team Orobia Alba Bike. Da segnalare il secondo posto di Daniele Longoni, i terzi di Romina Di Sciuva e Marco Crocè, i quarti di Mattia Caloni e Dario Gargantini e il quinto di Nicoletta Berni. Sul fronte laziale affermazione di Sara Tarallo (Salus Seregno Academy, in foto) nel Memorial Trulli per la categoria donne juniores che si è tenuto a Ferentino, in provincia di Frosinone. Esulta anche Melanie Bosonin a Lanzo Torinese. L’atleta del GS Cicli Fiorin ottiene la sua prima vittoria con le donne esordienti davanti alla compagna di colori Aurora Colombo. Chiude il terzo rango di Lorenzo Milani e il quarto di Andrea Colombo.

Danilo Viganò