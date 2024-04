Circuito "Corri in Provincia». Giovanni Fortunati conquista il Trofeo Degli Assi di ciclismo

Giovanni Fortunati del Vam Cycling Club vince il Trofeo Degli Assi di ciclismo: dodicesima tappa del "Corri in Provincia" di ciclismo su strada, disputata a Ribolla. La gara organizzata dal Team Marathon Bike (insieme alla Uisp, Avis Ribolla, e Provincia di Grosseto) supportata dalla Banca Tema e dalla ditta di Autrasporti dei Fratelli Rosi, vedeva il tracciato della gara distribuito in tre giri tra Ribolla e Braccagni con un finale che ha portato i partecipanti a Montemassi dopo 75 chilometri di gara. Ha vinto il più forte, o meglio il favorito della fortissima squadra senese della Vam Cycling Club, autentica dominatrice di questo inizio stagione in Maremma. La corsa è stata "chiusa" praticamente sino ai due chilometri dalla fine quando un forcing davvero notevole di Fortunati gli permetteva di vincere per la prima volta una gara targata Marathon Bike. Al secondo posto Iuri Pizzi e al terzo posto Adriano Nocciolini entrambi vincitori di categoria. Questo l‘ordine di arrivo dalla quarta alla quindicesima posizione: Lorenzo Bernardini, Fabrizio Mariottini, Stefano ferruzzi, Mario Calagreti, Alessandro Rocchiccioli, Skuke Krzsztof, Massimo Berni Stefano Cupello, Andrea Amorevoli, Ennio Lonzi, Giacomo Bischeri e Stefano Degl’Innocenti.