Circuito "corri in provincia». Montani e Baglini i più bravi a Roselle

Il Trofeo "Scavi di Roselle" va a Simone Montanini e a Fausto Baglini. La quarta prova del "Corri in Provincia", ha visto alla partenza di 161 corridori provenienti da tutto in centro Italia. Mai una manifestazione targata Marathon Bike aveva registrato tanti ciclisti al via nei 19 anni della storia della società grossetana che ha superato il muro delle 400 gare organizzate. Nella prima partenza la vittoria è andata a Montanini, già vittorioso in Maremma nel Trofeo Maiano nel 2022, che l’ha spuntata nel finale su Andrea Beconcini e Fabrizio Mariottini. Nella seconda partenza l’epilogo della gara nei pressi della località Bozzone dove sono andati in fuga in sei. Spettacolare progressione del livornese Fausto Baglini che non lasciava scampo ai compagni di fuga. Al secondo posto Fabio Risoluti e al terzo Giulio Marchiò. Oggi invece di nuovo in sella col Trofeo Rimembranza con partenza alle 15 da Ribolla: gara di 70 chilometri.