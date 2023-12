Ciclismo: lutto per la scomparsa del padre del presidente del Comitato provinciale di Pisa

Cascina (pISA), 23 dicembre 2023 - Grave lutto per il presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Federciclismo Nicola Procino. E’ mancato all’affetto dei suoi cari suo padre Ciro del quale il figlio ricorda in un post i momenti trascorsi assieme.

“Mi hai sempre portato in posti bellissimi – afferma Nicola –, luoghi e momenti che porto sempre nel cuore, ma ieri hai deciso di partire da solo per il tuo viaggio papà…perché!? Sono sicuro che ci saremmo divertiti ancora una volta, io e te, insieme!! dove durante tutti quei momenti non capivo che mi stavi donando la cosa più bella e preziosa che ho: i tuoi insegnamenti, il tuo esempio e tutto l’amore che un padre possa dare ad un figlio. Grazie Papà, sarà dura senza di te…”.

I funerali di Ciro Procino si svolgeranno domenica 24 dicembre alle 15 alla chiesa di Cascina. A Nicola, ai suoi familiari e parenti, le espressioni del più vivo cordoglio da parte dell’intero movimento ciclistico.