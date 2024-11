Città di Firenze, che show. Un successo diviso in tre. Nell’internazionale a segno Cominelli, Borella e Cao all’Autodromo del Mugello

Una splendida giornata di sole ha accolto sulla collinetta che sovrasta l’Autodromo del Mugello a Scarperia, il IV° Trofeo Città di Firenze di ciclocross con 3 gare internazionale e 5 nazionali, presente il responsabile del fuoristrada per la Federciclismo Massimo Ghirotto.

La manifestazione su di un circuito spettacolare di 2 km e 900 metri, ha visto impegnati 329 concorrenti, ed è stata organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello presenti il vice sindaco di Scarperia Pietro Modi e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. Nella gara "Open" dilettanti ha vinto Cristian Cominelli (Cycling Cafè Racing) su Cafueri e Prà, mentre il giapponese Oda è giunto quarto.

Nella "Open" femminile successo di Carlotta Borella (Team Cingolani) davanti alla tedesca Brandau e alla Gariboldi, mentre la prova degli juniores ha laureato vincitore il veneto Pietro Cao (Team Bosco di Orsago) che ha preceduto Serangeli e Longoni. Nelle gare giovanili nazionali la vittoria ottenuta dal Campione Italiano allievi il marchigiano Tommaso Cingolani che nel finale si è liberato di Bosio e del gemello Filippo.

Tra le allieve il successo ha premiato la campionessa italiana Nicole Righetto (Team Velocirapa) con posti d’onore per Anselmi e Cafueri; tra gli esordienti si è imposto, Nicolò Maglietti (Salus Guerciotti) davanti al toscano dell’Elba Bike, Lorenzo Sardi. con terzo posto per Cabboi. In gara anche i giovanissimi di 12 anni con il successo conquistato da Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000) nei confronti di Bembo e Bacchin, mentre nel settore femminile ha prevalso la toscana Ilary Ceccarelli dell’Olimpia Valdarnese sulla Cerame.

La prima gara della lunga giornata al Mugello Circuit è stata quella del settore amatoriale con uomini e donne in gara. I successi conseguiti da Michael Mencacci, Antonio Macculi (vincitore assoluto della gara), Antonio Vigoroso,Alessandro Mattei, Antonio Gardani, Massimo FOlcarelli, Andrea Pighini, Mario Quattrini, Luca Coppini, Mery Guerrini, Annalisa Fontanelli e Beatrice Mistretta.

Antonio Mannori