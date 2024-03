Coppa agostoni Gravel e mountain bike. Una pedalata per gli amanti dello sterrato

Appuntamento da non perdere per i Cicloamatori la seconda edizione della Coppa Agostoni-Gravel-Bicimania in programma, domenica a Lissone. Promossa dallo Sport Club Mobili Lissone del presidente Enrico Biganzoli, la manifestazione si svolgerà sulle strade della Brianza e del Lecchese. Si tratta di una pedalata non competitiva, con la scelta di due percorsi di 85 e 56 chilometri. Per gli appassionati di Gravel e Mountain Bike una bella occasione per far girare i pedali sugli sterrati e non solo del nostro territorio. Il tracciato più lungo prevede una serie di settori in sterrato e asfalto di 36 chilometri. Per quanto riguardo il corto (56 km) i partecipanti dovranno attraversare il parco agricolo della Valletta quale punto cardine del tracciato. Saranno presenti dei punti con checkpoint per garantire un’esperienza sicura e piacevole. "Abbiamo curato ogni dettaglio per rendere gradevole la nostra competizione - ha spiegato il presidente -. Con Bicimania ci lega un’amicizia di lunga data ed è con piacere collaborare anche quest’anno per far crescere questa seconda edizione della Coppa Agostoni-Gravel, affinché diventi un punto di riferimento per molti appassionati".

Dan.Vig.