Ciclismo, oltre 200 dilettanti nella 62^ Coppa Fiera di Mercatale Valdarno

Mercatale Valdarno (Arezzo), 25 marzo 2024 - Torna nella Settimana Santa la tradizionale classica per dilettanti élite e under 23 a Mercatale Valdarno. Domani martedì 26 marzo sarà l’edizione n. 62 della Coppa Fiera presenti 28 squadre con un massimo di sei atleti per ogni formazione per 205 iscritti, valevole anche per Memorial Massimiliano Parenti il figlio del compianto direttore sportivo dell’Etruria Team Sestese Amore&Vita, Gianluigi Parenti, morto tragicamente lo scorso 3 marzo in un incidente stradale sulla montagna pistoiese. Il percorso è ricco di salite con sette passaggi dalla ripida erta di Caposelvi, mentre nel finale a pochi chilometri dal traguardo di via Giuseppe Verdi è previsto il Poggio San Marco. Il ritrovo a Mercatale Valdarno presso il Circolo Arci, con partenza ufficiosa alle ore 13, mentre il via ufficiale avverrà quindici minuti più tardi dalla Fabbrica Zucchetti di Terranuova Bracciolini, ed i chilometri in programma sono 139. L’anno scorso il successo fu colto da Fabio Garzi dell’Aries Cycling che quest’anno corre per la Petrucci, ParkPre-Team Aries ed avrà sulle spalle il numero uno. A seguire la gara anche il commissario tecnico della Nazionale Azzurra under 23, Marino Amadori.