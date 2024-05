Ciclismo, 200 juniores nella Coppa Sportivi di Bagnolo

Bagnolo di Montemurlo (Prato), 31 maggio 2024 - Edizione record per numero di iscritti alla Coppa Sportivi di Bagnolo, la classica pratese juniores in programma nella prima domenica di giugno. Sono infatti 205 i corridori iscritti (partecipazione massima consentita a 200) con tutti i toscani e diverse squadre che arrivano da altre regioni. Grande soddisfazione quindi per la Seanese Corse la società organizzatrice, per il locale Comitato Organizzatore capitanato da Riccardo Corsi e per gli sportivi della frazione pratese. Per questa 54^ edizione, in palio anche i Memorial Martino Martini (fondatore della corsa), Ivo Innocenti e Beppe Regina, il sostegno di numerose aziende, il ricordo dedicato a diversi altri personaggi della zona di Bagnolo e Montemurlo, oltre al patrocinio del Comune di Montemurlo con il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport Valentina Vespi. C’è anche una novità per la corsa (ritrovo al Circolo G. Gelli di via Montalese con partenza alle ore 14) e che riguarda il tracciato. Sono previsti 11 giri pianeggianti (Bagnolo, Montemurlo, Oste di km 7,600), cui seguiranno 4 giri di km 8,300 (in passato erano 3) con la breve ma arcigna salita della Rocca di Montemurlo. In tutto i chilometri della gara saranno 116 e l’arrivo è posto su via Labriola qualche decina di metri prima della piazzetta dove si trova la statua in bronzo dedicata al grande campione locale di ciclismo Aldo Bini.