CORSA VALIDA COME PROVA DEL CIRCUITO "CORRI IN PROVINCIA». "Trofeo Gualtiero Luzzetti»: successo firmato da Vincenzo Borzi e Federico Colonna

Vincenzo Borzi e Federico Colonna si impongono nella quarta edizione del Trofeo Gualtiero Luzzetti, corsa amatoriale di ciclismo Uisp organizzata dal Team Marathon Bike, Avis Gavorrano & Scarlino valida come prova del "Corri in Provincia", supportata dalla ditta Luzzetti e da Banca Tema. Alla partenza fissata al Grilli si sono ritrovati 107 corridori provenienti da tutto il centro Italia, che non sono voluti mancare a quello che ormai sta diventando un appuntamento classico delle due ruote. Nella prima partenza vanno subito in fuga in 8, un’azione decisa che li porterà fino all’arrivo, posto sulla salita che porta al bivio di Giuncarico: Vincenzo Borzi, Vam Cycling Club, è il più veloce in volata e riesce a precedere Michele Massa, Bicisport Sanguinetti, Tommaso Conforti, Team Domestic-Nmd, Francesco Trinci, Team Stefan, Stefano Degl’Innocenti, Cintolese, Marco Mariottini, Ciclistica Senese.

"C’è stata armonia da subito tra i fuggitivi, cambi regolari senza strafare – afferma Borzi, che trionfa dopo il secondo posto dello scorso anno – questo è un arrivo che mi piace, sono partito a meno 300 metri dall’arrivo e ho vinto. Devo ringraziare la squadra che ha fatto un grande lavoro in gruppo, complimenti agli organizzatori per questa corsa così ben organizzata".

Nella seconda partenza il gruppo riesce sempre a rientrare su chi tenta uno scatto, con Stefano Ferruzzi ripreso a 500 metri dal traguardo, e nella volata finale Federico Colonna, del Team Stefan, ha la meglio su Daniele Paoli, del Team Qred-Bike Emotion, Iuri Pizzi, Team Promotech Mg K-Vis.