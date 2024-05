Crescioli scelto per la corsa della pace. In Repubblica Ceca con i colori della Nazionale

Un riconoscimento meritato dopo le belle prove offerte nei primi tre mesi di attività della stagione 2024, per l’under 23 di Lazzeretto Ludovico Crescioli, una delle più belle promesse del ciclismo nazionale a questo livello. Archiviato un ’Orlen Nations Grand Prix’ in cui l’Italia ha portato a casa due secondi posti di tappa (Mattio nella prima e D’Aiuto nella quarta) e la classifica degli scalatori (sempre con Mattio), la nazionale azzurra Under 23 di Marino Amadori si prepara alla seconda trasferta stagionale di Nations’Cup. La prossima settimana, dal 30 maggio al 2 giugno si correrà nella Repubblica Ceca la Corsa della Pace. E per questo evento internazionale il c.t. Amadori ha deciso di puntare alla classifica generale con il toscano Ludovico Crescioli della Technipes InEmiliaRomagna e su Davide De Cassan della Polti Kometa. Crescioli dunque sarà una delle due punte, e la condizione è ottima per ben figurare. Completano l’organico della Nazionale italiana, Andrea Raccagni Noviero, Nicolò Arrighetti, Alessandro Borgo e Cesare Chesini.

Antonio Mannori