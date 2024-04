A Nespoli la cronoscalata, titoli toscani a Vignini e Niccoli

Capraia e Limite (Firenze), 28 aprile 2024 – Trionfo della MBHBank Colpack Ballan nel Trofeo Car Center-Trofeo Comune di Capraia e Limite - Mem. Michele Nunziata, la cronoscalata con pedana di partenza a Capraia Fiorentina ed arrivo sul Montalbano al confine con la provincia di Prato a quota 400 metri dopo 7 km e 700 metri e un dislivello di 360 metri. La società lombarda si è aggiudicata la gara con il non ancora ventenne Lorenzo Nespoli (è nato nel settembre del 2004) specialista di queste gare, che ha preceduto di un secondo il compagno di squadra, il “ceco” Novak, mentre l’ungherese Valent, altro atleta del team, ha chiuso in quarta posizione. Nel dominio del team bergamasco si è inserito Francesco Parravano della Aran Cucine Vejus. La corsa in provincia di Firenze, assegnava anche i due titoli regionali della montagna 2024 vinti dall’under 23 Francesco Vignini nel tempo di 16’52” e dall’élite Matteo Niccoli in 16’59” (e per lui è stata la riconferma avendo vinto anche nel 2023), entrambi tesserati per la Maltinti Banca Cambiano. Tra l’altro Vignini è uno degli atleti rimasti senza squadra per la cessata attività dell’Etruria Team Sestese-Amore&Vita dopo la morte del suo direttore sportivo Gianluigi Parenti, e che come gli altri corridori ha trovato sistemazione in un altro team. Il successo lo ha dedicato alla memoria del Ds Parenti. Ben 92 i concorrenti in gara per quella che era la seconda gara del “Trittico Regionale” dopo la corsa in linea del sabato a Lastra a Signa, firmata in volata dall’aretino Francesco Della Lunga su Buda, Rocchetta, Baseggio e Magli. Nella speciale classifica a punti della Challenge in testa con 20 punti Della Lunga e Nespoli (quest’ultimo ha indossato la speciale maglia), mentre quella verde del gran premio della montagna è sulle spalle di Michael Belleri. Deciderà tutto la terza gara del Trittico, in programma domani lunedì con partenza (alle ore 14) dalla Rocca di Montemassi (GR) ed arrivo al Castello di Albola nei pressi di Radda in Chianti con un finale in sensibile ascesa.

ORDINE DI ARRIVO (cronoscalata):1)Lorenzo Nespoli (MBH Bank Colpack Ballan) km 7,700 in 15’59”, media km 28,905; 2)Pavel Novak (idem) a 1”; 3)Francesco Parravano (Aran Cucine) a 22”; 4)Mark Valent (MBH Bank Colpack) a 29”; 5)Riccardo Santamaria (Hopplà Petroli Firenze) a 30”; 6)Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) a 36”; 7)Simone Vieceli (Trevigiani Energia Pura Marchiol) a 37”; 8)Matteo Sasso (Overall Tre Colli Cycling Team) a 40”; 9)Kamil Szymacha (VPM Moretti) a 43”; 10)Simone Roganti (MG Kvis Colors for Peace) a 44”.