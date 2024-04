"Da Piazza a Piazza». Cherchi vince la Marathon. È il trionfo del team Soudal

Trionfo del Team Soudal, il forte sodalizio pratese di Montemurlo, nella 35ª edizione "Da Piazza a Piazza", una classica del mountain bike che è stata conclusa da 201 biker per quanto riguarda il percorso Marathon e da 267 per quello della Gran Fondo. Ha vinto il ligure Dario Cherchi, già autore di precedenti ottime prestazioni in questo suo brillante avvio di stagione. Il biker, nella formazione pratese di Stefano Gonzi, ha lottato fino alla fine con il garfagnino Valdrighi (ex biker della Soudal) riuscendo nel finale di corsa a guadagnare poco meno di mezzo minuto con il quale ha tagliato il traguardo lungo l’alveo del fiume Bisenzio. Un duello tra i due che ha caratterizzato tutta la gara lunga quasi settanta chilometri con alcuni tratti veramente impegnativi. Terza posizione per Goria e quinto posto per il due volte campione del mondo, il colombiano Paez compagno di squadra di Cherchi.

Una conferma importante per il proseguo dell’annata e trionfo per il team pratese con il primo posto da Sandra Mairhofer nel settore femminile che ha vinto nettamente sulla compagna di squadra Adelheid e sulla Burato. Nella gara di 40 chilometri, denominata la Gran Fondo, ha vinto Matteo Spinetti della Ciclissimo Bike di Campi Bisenzio nei confronti di Pucciarelli e Bertelli, mentre tra le donne ha vinto la bravissima Nelia Kabetaj del Team Zhiraf Pagliaccia di Comeana. E’ stata una bella edizione della manifestazione pratese, svoltasi in una mattinata di sole, ben organizzata dall’Avis Verag Prato Est.

Arrivo Marathon: 1) Dario Cherchi (Team Soudal) in 2h57’38’’; 2) Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory) a 23’’; 3) Stefano Goria (Montecorpo) a 1’35’’; 4) Emanuele Spica (Rolling); 5) Leonardo Paez (Team Soudal) ; 6) Dutto; 7) Accordi; 8) Saitta; 9) Ficara; 10) Furiasse. Donne: 1) Sandra Mairhofer (Team Soudal) in 3h30’11’’: 2) Adelheid; 3) Burato. Arrivo Gran Fondo: 1) Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike) in 1h59’18’’; 2) Enrico Pucciarelli (Zerozero Team); 3) Luca Bertelli (Avis Pratovecchio); 4) Contemori; 5) Pollini. Donne: 1) Nelia Kabetaj (Zhiraf Pagliaccia Comeana) in 2h27’49’’; 2) Bruguier; 3) Colpo.

Antonio Mannori