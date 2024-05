Della Lunga vuole il poker. Oggi scatta il trofeo Menci

di Andrea Lorentini

Andrà a caccia del poker nel 2024 Francesco Della Lunga oggi a nel 24esimo Trofeo Menci. Il velocista aretino, già tre successi stagionali, sarà uno tra i favoriti della classifica internazionale di ciclismo riservata ad elite e under 23. La corsa è valida anche come trofeo Fans Club Daniele Bennati, Coppa città , memorial Celso Lauri, Zelindo Cappioli, Romano Marchesini. Sono previsti 12 giri per un totale di 160 km. Novità per l’arrivo che quest’anno vedrà la gara concludersi lungo il viale Bartolomeo della Gatta. Saranno 180 i corridori partenti provenienti anche dalla Spagna, dal Regno Unito e dal Messico. Oltre a Della Lunga sono attesi protagonisti anche i veneti Raccani e Chesini della Zalf Fior rispettivamente primo e secondo domenica al memorial Tortoli a Montalto, oltre ai compagni di squadra Guerra e Nencini. Fari puntati anche su Belleri, primo a Mercatale, Lorello vincitore a Penna, Regnanti della Hopplà Petroli Firenze, Galimberti e Montoli (Biesse Carrera), Parravano (Aran) terzo a Montalto, Magli (Mastromarco), Di Felice (Maltinti), Colnaghi (Onec), il danese Nordal (Solme Olmo), Garibbo, Ansaloni e Dapporto (Tecnipes Inemilia Romagna), Crescioli (Sissio Team). Saranno presenti le telecamere di Rai Sport che trasmetteranno un reportage della corsa mercoledì 15 maggio nella trasmissione dedicata al mondo del ciclismo.