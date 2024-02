Dilettanti, la nuova stagione. Cinque squadre fiorentine al via. Si parte con la Firenze-Empoli

Martedì 20 febbraio a mezzogiorno nella Sala Macconi in Palazzo Vecchio, verrà presentata la 37esima Firenze-Empoli, la classica nazionale per élite e under 23, che aprirà sabato 24 febbraio la stagione ciclistica in Toscana. Quest’anno a seguire la gara di apertura un ospite d’eccezione, il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme.

Intanto resi noti gli organici delle formazioni fiorentine presenti quest’anno. Manca rispetto al 2023 lo Zero Zero, mentre quale new entry figura il Velo Club Empoli. Queste le 5 squadre. Etruria Team Sestese Amore & Vita: Amadio, Ciolini, Di Luigi, Forni, Giannelli, Huang, Rossi, Ugolini, Vignini. Ds Parenti-Rinaudo-Scarselli.

Hopplà Petroli Firenze: Baroni, Bozicevich, Belleri, Butteroni, Cavallaro, Lorello, Manenti, Piffer, Regnanti, Maioli, Montanari, Della Lunga, Pongiluppi, Santamaria, Salomone, Zelazowski (Pol.). Ds Provini.

Maltinti Banca Cambiano: Catarzi, Cristalli, Di Felice F., Di Camillo, Franchini, Niccoli, Hoeks (Ol.), Rogora (Eti), Salvadori. Ds Scarselli-Antonini-Luddi.

Tripetetolo-Car Center: Biancolini, Gheri, Morea, Mazza, Novani, Viviani, Cesari, Pinai, Prato, Venomi, Apuzzo. Ds Dinucci-Marchesini-Centi.

Velo Club Empoli: Benedetti, Bitossi, Casini, Cincinelli, Coos, Di Vita, Fortini, Giorni, Grippi, Lobo Da Costa (Bra), Pellegrini, Spinelli, Vignozzi. Ds Appollonio-Mazzoni.

