Domenica il Trofeo Acli. Ecco i talenti del ciclismo

Domenica riflettori puntati sul Trofeo Circolo Acli che valorizza i talenti della base promozionale: gli esordienti tredicenni-quattordicenni e gli allievi quindicenni-sedicenni. La storia e l’albo d’oro della classica interregionale del 2 giugno evidenziano i nomi delle speranze diventate realtà di vertice. Vedi Giovanni Carboni, professionista marchigiano di San Costanzo, mattatore nel Tour of Japan proprio alla vigilia della classica recanatese del 2024 (da lui conquistata nel 2011 quale gettonato allievo dell’Alma Juventus Fano). In tema di atleti emergenti, viene particolarmente seguito ed è atteso sull’asfalto leopardiano il polivalente potentino Leonardo Grimaldi (foto), laureatosi nel 2023 a Chiarino campione marchigiano esordienti primo anno grazie all’argento assoluto dietro il romagnolo Mattia Lotti, per poi confermarsi in stagione fino ad acquisire il titolo di vicecampione italiano. ‘Leo’ (Potentia – Rinascita) è peraltro reduce dal recente oro colto sulla salita di casa a San Girio; in vetta al podio anche l’abruzzese Riccardo D’Andrea (E1) e l’allievo ostrense Tommaso Cingolani. Il 39° Trofeo Circolo Acli Chiarino - Memorial Mario Marinelli è tecnicamente allestito dall’A.C. Recanati, in regia Valter Mangoni e Silvano Eugeni. Aprono alle 9 gli esordienti tredicenni. Proseguono alle 10.20 gli esordienti quattordicenni, ultimo vincitore Edoardo Fiorini del Pedale Chiaravallese. Chiudono alle 15.30 gli allievi per il Trofeo S.S. Giuseppe e Filippo Neri - Memorial Mario Marinelli - Trofeo FaPi, campione in carica l’umbro Tommaso Meazzini dell’ U.C. Città di Castello. Attese anche le verdi amazzoni, reginette rosa 2023: Caterina Vignoni del Recanati Bike Team e la consocia Agnese Calcabrini, seguita da Giorgia Desauvage giallorossa della scuderia promotrice. Simili i tre copioni agonistici altimetrici e planimetrici: esordio turistico per planare nella Valle del Potenza, fluido carosello sull’anello di 7 km circa affrontato varie volte a seconda della categoria di appartenenza, finale sul breve Muro di Chiarino, affrontato tre volte dagli allievi, con doppio percorrimento del circuito ondulato di 8 km circa.

Umberto Martinelli