Dopo l’assemblea dei soci confermato all’unanimità il presidente. Gruppo ciclistico Matelica, rinnovato Crescentini

Si è tenuta nella bocciofila cittadina l’assemblea dei soci del Gruppo Ciclistico Matelica, una delle maggiori realtà sportive del territorio. Gli iscritti sono stati infatti chiamati a rinnovare il consiglio direttivo, riconfermando all’unanimità il presidente Marcello Crescentini (nella foto), giunto ormai al quarto mandato, che è stato accettato senza riserve. Vicepresidente invece è stato eletto Michele Pecchia, segretario Andrea Piciotti e presidente onorario Sebastiano Gubinelli, ciclista ultraottantenne, tra i "ragazzi" di Enrico Mattei. Membri del consiglio direttivo sono inoltre Massimo Marcellini, Emanuele Romaldini, Simone Montemezzo, Carlo Mundo, Roberto Pecchia, Fernando Angelini. La riunione è servita anche a presentare ai soci pervenuti una relazione sullo stato sociale e un resoconto della stagione ed è stata illustrata la crescita avuta dal sodalizio sportivo negli ultimi anni, con un aumento dei ciclisti tesserati, che in questa stagione è giunto al record di 156, di cui 43 tra bambini e ragazzi del settore giovanile. Tante le iniziative svolte nel corso dell’anno in corso e tutte con grandi risultati numerici e di partecipazione, che hanno fatto dichiarare a tutti gli intervenuti che "è stato svolto un ottimo lavoro". Tra le ultime iniziative di fine anno, la tradizionale cena sociale. L’assemblea ha anche approvato il nuovo statuto, le previsioni di bilancio e le prospettive per il 2024.

m. p.