È il gran giorno: il Velo Club torna a correre

Un fine settimana nel segno del ciclismo con due squadre del nostro territorio a caccia della vittoria: sono il Team Beltrami Tsa Tre Colli e il Velo Club Reggio Beltrami Larisorsaumana. Per il Velo Club è un ritorno all’attività Under dopo una pausa durata decenni, per cui c’è una certa curiosità tra gli appassionati.

Si inizia domani nel Bresciano con la Coppa San Geo. Il Team Beltrami di Stefano Chiari presenta al via Andrea Biancalani, Gabriel Fede, Edoardo Burani, Giacomo Tagliavini e Michael Vanni. Sull’ammiraglia Roberto Miodini.

Il Velo Club del presidente Maurizio Mazzali schiera Nicolò Costa Pellicciari, Angelo Gabriele, Michele Pedrelli, Riccardo Sofia, Matteo Visioli, Riccardo Pagliari. Direttori sportivi Manuel Facchini e Christian Lusuardi. La gara lombarda scandisce l’inizio del calendario dei dilettanti. E’ l’edizione del centenario, con partenza da Ponte San Marco e arrivo a San Felice dopo 157 chilometri caratterizzati da un percorso veloce e ondulato.

Passiamo a domenica. Altra gara Under 23 Elite a Misano per Gran Premio di Misano, che si disputerà interamente nel tracciato dell’autodromo: sono 25 giri per un totale di 105 chilometri, dove è molto probabile l’epilogo in volata. Il Team Beltrami lancia Andrea Biancalani, Edoardo Burani, Gabriel Fede, Nicola Rossi, Kamberaj Valentini, Filippo Quintavalla. A seguirli i direttori sportivi Enea Farinotti e Stefano Roncalli. Il Velo Club propone Riccardo Bergamini, Giacomo Cannizzaro, Nicolò Costa Pellicciari, Alessandro Redeghieri, Riccardo Sofia e Matteo Valentini. Alcuni tesserati di entrambe le compagini sono chiamati a un doppio impegno con l’intento di mettere più chilometri nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

m.t.