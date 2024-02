È nato il gruppo di ciclismo vintage: "Parteciperemo al Giro d’Italia d’epoca"

Pedalano sulle orme di Coppi e Bartali, hanno come obiettivo il Giro d’Italia d’epoca. Sono gli appassionati della Polverosa, gruppo di ciclismo vintage che si è recentemente formato per riunire gli appassionati di Reggio e Parma. L’altra sera il primo incontro, alla mano un calendario che guarda ai tempi eroici, su cui una data è già evidenziata. "Il 23 giugno ci sarà la Polverosa, inserita del Giro d’Italia d’epoca. Per noi sarà come correre in casa, vogliamo essere al via con una squadra numerosa, visto che quello che conta è l’aspetto partecipativo, rievocativo e cicloturistico, con sguardo anche alla valorizzazione del territorio", afferma Fausto Ghiretti, il referente della Polverosa. "Tra le attività si prevede appunto la partecipazione al Giro d’Italia d’epoca: il primo appuntamento a metà marzo in Toscana a Lastra a Signa, poi il 24 marzo a Novi di Modena e il 5 maggio di nuovo in Toscana alla 99 Curve di San Vincenzo. In tutto 16 tappe, di cui alcune all’estero. Il calendario si concluderà a fine ottobre a Cervia, con la Divina, manifestazione vintage dedicata a Dante".

Il gruppo viaggia tra Novecento e terzo millennio azionando con i pedali una fantasiosa macchina del tempo. Il nome ammicca alle strade prive di asfalto, al ciclismo degli anni ruggenti. Le bici utilizzate sono retrò o comunque antecedenti agli anni ‘90, con abbigliamento abbinato ai mezzi. La casacca della Polverosa per le uscite primaverili è in lanetta, i colori sono giallo e marrone. E’ attesa la maglia estiva, gialla e granata, che sembra rimandare alla tradizione calcistica dei territori a ridosso dell’Enza, stavolta uniti nel segno del ciclismo. La squadra è capitanata da Silvano Croci e si va ampliando. Tra i coordinatori ci sono Matilde Abbati, Orlando Cimmino e Davide Guatelli. Angelo Pelosi ha messo a disposizione un archivio di foto a tinte amarcord.

La prova di casa il 23 giugno. "Si partirà da Monticelli per toccare alcuni castelli di Reggio e Parma, tra cui Montecchio e Montechiarugolo. Si pedalerà lungo la Val d’Enza: percorso breve di 30 chilometri, un altro più impegnativo di 80 chilometri con saliscendi tra le colline. Sono previsti tratti di sterrato per dare la dimensione del ciclismo d’epoca. La squadra Polverosa per l’occasione potrà probabilmente contare su Maurizio Vandelli, Claudio Torelli e altri assi del passato".

Massimo Tassi