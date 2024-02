Elisa conquista il tricolore tra gli juniores: "Adesso voglio vincere con la nazionale"

di Giorgio Grassi

Una promettente ciclista del ciclocross nazionale, è l’azzurra Juniores Elisa Ferri, 16 anni, residente a Valdarno. E’ una grande promessa del cross italiano, e chissà… Ma non disdegna la mountain bike e le gare in strada. E’ passata nella categoria Juniores da due mesi, e subito al debutto ha vinto il titolo di campione d’Italia della categoria, sbaragliando il campo delle 53 concorrenti, in quel di Cremona. "Al via sono passata in testa, in breve sono rimasta sola per tutta la gara, fra ghiaccio, nebbia, acqua e tanto freddo", racconta la neo campionessa". Le sue vittorie dai Giovanissimi alla Juniores sono tantissime. Citiamo gli otto tricolori dagli Esordienti, Allievi e Juniores 2024. I titoli italiani conquistati da Elisa: a Schio, Lecce, Vaiano di Basiliano, Ostia nelle Allieve, e due maglie tricolori nella Mountain Bike: il Ciocco, Bielmonte e Nave, ed ora la ciliegina sulla torta col tricolore delle Juniores. Elisa frequenta il liceo sportivo a Montevarchi. "Devo riuscire a conciliare la scuola con gli allenamenti. Un sacrificio che faccio volentieri", afferma. E’ sicura di se stessa. "Prossimo appuntamento con la nazionale Juniores a Cittiglio di Varese il 14 marzo. Spero poi di tornare all’estero per le grandi competizioni, perché lì si fa esperienza per correre"

L’atleta valdarnese è giunta nel mese scorso settima nella gara di Coppa del Mondo e diciottesima nella corsa dell’iride nella Repubblica Ceca, prima delle italiane.

Elisa, hai lasciato la danza per il ciclismo, perché?

"Volevo seguire mio padre in questo sport che mi ha appassiona. Anche il babbo ha corso e fa il dirigente tecnico. Mio fratello Tommaso corre negli Under 23, ed è campione italiano del cross nella staffetta".

Una famiglia tutta impegnata col ciclismo, mamma compresa. Un ‘giallo’ dopo la vittoria di Cremona. Elisa racconta: "Poco dopo tagliato il traguardo, la mia maglia azzurra è sparita. Non so che fine abbia fatto. E’ l’unica amarezza...".