Ciclismo, al via l'Eroica Juniores Nation's Cup

Punta Ala (Grosseto), 17 aprile 2024 - Domani giovedì 18 aprile scatta la seconda edizione di “Eroica Juniores”, gara a tappe che si concluderà domenica 21 aprile nel Senese, e appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni. La corsa, organizzata da Eroica Italia SSD Arl, scatterà da Punta Ala – Castiglion della Pescaia con 4 tappe in programma tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo.

Punta Ala ospiterà nella mattinata di giovedì 18 aprile, la partenza della cronometro a squadre di 22 chilometri e arrivo a Castiglione della Pescaia, mentre nel pomeriggio è in programma una gara in linea di 89 chilometri con partenza ed arrivo a Castiglione della Pescaia. Venerdì 19 aprile, la corsa approderà in provincia di Siena per una tappa di 110 chilometri che da Cinigiano (GR) porterà a Siena da cui si ripartirà sabato 20 aprile con una tappa che da Siena porterà i corridori a Montevarchi (AR) lunga 110 chilometri. L’ultima tappa di km 102 è la stessa dell’edizione 2023, con partenza da Siena ed arrivo a Chiusdino dove la corsa festeggerà il vincitore. La lista delle squadre iscritte è mondiale con ben 18 squadre nazionali, 6 squadre di club straniere, 1 squadra di club italiana e 4 rappresentative regionali. Lo scorso anno vinse il norvegese Jorgen Nordhagen, juniores tra i più forti al mondo e già ora nell’orbita dei corridori professionisti.

La corsa sarà caratterizzata da alcuni tratti di strada bianca, un patrimonio di fisionomia antica dei territori, della loro ruralità, di certi primordi turistici. Sono cinque le classifiche e sei le maglie di leader previste dal regolamento: "maglia Eroica amaranto" Classifica Generale, "maglia blu" Classifica a Punti, "maglia verde" classifica Gran Premio della Montagna, "maglia bianca" Classifica Giovani, "maglia rossa" Classifica Traguardi Volanti e maglia mosaico per il più Combattivo: “Siamo pronti – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – Siamo entusiasti dell’attesa che c’è tra i corridori in arrivo da tutto il mondo. La sfida è bellissima, tutti vogliono vincere all’Eroica Juniores e noi siamo felici di questa corsa molto giovane ma di grande successo. Ugualmente sul territorio c’è molto entusiasmo; i comuni di Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Siena, Montevarchi e Chiusdino aspettano la carovana di Eroica che porta con sé i valori di un movimento in forte crescita che poi si finalizza con l’appuntamento finale di Gaiole in Chianti. Sarà uno spettacolo vedere i ragazzi alle prese con la strada bianca”.

La Coppa delle Nazioni Junior è la challange più importante del calendario mondiale della categoria junior. Scatterà domenica 7 aprile in Francia con una classica bellissima: la Parigi-Roubaix. Poi farà tappa proprio in Toscana e proseguirà in Repubblica Ceca, Italia, Francia, Svizzera, Germania, Slovacchia, Canada, Olanda, Ungheria. La Coppa delle Nazioni 2024 si concluderà a settembre in Corea. La manifestazione sarà presentata il 2 aprile a Punta Ala alle ore 11 presso lo Yacht Club, il 5 aprile alle 15,30 nella sala del Consiglio del Palazzo del Podestà a Montevarchi, il 12 aprile a Siena alle ore 17,30 presso il Battistero Bistrot.

LE SQUADRE ISCRITTE: Le Nazionali di Austria, Belgio, Bulgaria, Italia, Francia, Germania, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d'America, Ucraina, Ungheria; sei squadre straniere: Decathlon Ag2R La Mondiale (FRA), Jegg Dir Academy Visma (OLA) Team Grenke Auto Eder (Bora) GER), Team Alta Austria (AUT), Fensham Hoves Mas Design (GBR), Team Veleka (CZE), la squadra italiana della Vangi–Il Pirata–Sama Ricambi di Calenzano e 4 Rappresentative Regionali: Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto

IL CALENDARIO DELLA COPPA DELLE NAZIONI 2024:

21/04/2024 Eroica Juniores - Nations' Cup ITALY 05/05/2024 Course de la Paix Juniors CZECHIA 12/05/2024 G.P. BARON - Trofeo "Comune di Pieve del Grappa" ITALY 19/05/2024 Trophée Centre Morbihan FRANCE 26/05/2024 Tour du Pays de Vaud SWITZERLAND 02/06/2024 LVM Saarland Trofeo GERMANY 14/07/2024 Medzinarodne dni cyklistiky Tlmace a Podhajska SLOVAKIA 21/07/2024 Tour de l'Abitibi CANADA 21/07/2024 Watersley Junior Challenge NETHERLANDS 15/08/2024 Nation's Cup Hungary HUNGARY 03/09/2024 Tour de DMZ KOREA