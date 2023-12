Federciclismo, il bilancio: "Un anno di gare storiche"

Si chiude una stagione per il ciclismo modenese e per la Federciclismo ritornata a pieno regime dopo la pandemia che aveva rallentato tutta l’attività in particolare quella relativa a quella promozionale. Abbiamo contattato il presidente provinciale Enzo Varini che è subentrato ad Ercole Morselli proprio durante la pandemia: "Non siamo ancora ritornati ai livelli prepandemia, ma nonostante la cronica mancanza sul territorio di impianti tipo bike park per svolgere l’attività di base in sicurezza per ragazzi/e dai 7 ai 12 anni, cosa che altre province della regione sono riuscite ad ottenere, a livello giovanile tra gli esordienti Marcello Pelloni (Ciclistica Maranello) si è confermato campione regionale esordienti. Per quanto riguarda l’attività organizzativa è certamente un fiore all’occhiello per il comitato provinciale dove oltre alle tradizionali gare che si svolgono da diversi decenni, è ritornata una classica come la Modena-Pavullo ed il Circuito di Mazolino, sono nate gare nei comuni come Castelnuovo Rangone, Sassuolo e Ravarino. Il ritorno di queste gare è certamente dovuto anche all’arrivo in campo professionistico di Rachele Barbieri, Giovanni Aleotti, Luca Covili sotto alle attese per vari problemi ma tutti confermati nel 2024 assieme ai promettenti Gaia Masetti e Luca Paletti. Il 2023 è stato contrassegnato da un nuovo team come Ale Cycling nel ciclocross che ha affincato le promesse di casa con atleti di esperienza. Archiviato il 2023 nella prossima stagione ci saranno novità – aggiunge Varini – come il ritorno di una formazione Allievi grazie all’impegno della Ciclistica Maranello e viene rafforzata la presenza degli esordienti da Pol.S.Marinese,Ciclistica Novese e S.C.S.Felice completando il ciclo con gli juniores seguiti dal Team Paletti, mentre l’attività promozionale sarà seguita oltre che da Maranello, Novese e S.Marinese da U.C.Sozzigalli,Cicl.Pavullese,Baby Team Iaccobike ed A.C.Serramazzoni. In campo organizzativo sarà ancora Nonantola ad aprire la stagione 2024 il 10 marzo con una prova per juniores femminile in omaggio alla Festa della Donna con entrambe le gare organizzate dalla US Formiginese".