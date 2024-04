Filippo Beoni stappa la prima bottiglia dell’anno

Prova maiuscola del Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine a Valenza in provincia di Alessandria. Sulle strade del Piemonte festeggia Filippo Beoni. L’amatore del team brianzolo di Giussano vince la gara assoluta, e conquista la prima affermazione stagionale dopo una serie di buoni piazzamenti. La squadra di Giancarlo Frigerio ha fatto la voce grossa. È stata la dominatrice della corsa piazzando in quarta posizione anche Silvano Bottarelli che oltretutto è risultato il migliore della sua categoria. Quanto a Beoni sul rettifilo in dirittura di arrivo ha regolato Giorgio Rapaccioli (Team Stocchetti) e Luca Giani (Asd Ciclismo). "Sono molto contento - ha detto il presidente Giancarlo Frigerio - a Valenza i ragazzi hanno disputato una grande gara meritando senza ombra di dubbio il successo. L’abbiamo ottenuto al termine di una prestazione superlativa e questo la dice lunga sull’armonia che regna tra i nostri corridori.

Grazie di cuore a tutto lo staff e al team che ha dato il massimo per raggiungere un obiettivo prestigioso".

Da segnalare inoltre la decima posizione acquisita di Mirco Merlo a completare la giornata di festa del Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine.

Dan.Vig.