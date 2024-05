Ciclismo, i giovanissimi del pedale in gara a Ponsacco

Ponsacco (Pisa), 4 maggio 2024 - Il primo impegno organizzativo della intensa stagione organizzativa 2024 per la Ciclistica Mobilieri Ponsacco presieduta da Franco Fagnani, è in programma domani domenica a Ponsacco quando su di un circuito cittadino di 900 metri scenderanno in gara circa 170 giovanissimi del pedale dai 7 ai 12 anni, maschi e femmine. In palio il Gran Premio Giovanile Comune di Ponsacco con ritrovo a partire dalle 7,30 in Piazza D’Appiano. Partenza ed arrivo situati invece in via Vanni con inizio della manifestazione alle ore 9, quando prenderà il via la prima delle sei batterie previste. Il circuito ponsacchino oltre a via Vanni e Piazza D’Appiano, interessa via Verdi, via S.Pietro a Casato, via F.lli Bandiera. La manifestazione sarà trasmessa lunedì 6 maggio alle ore 21,30 su Alert System Canale 88. Dopo questo impegno la Ciclistica Mobilieri Ponsacco organizzerà il 28, 29 e 30 giugno il Giro dei Tre Comuni (Cascina, Calci e Ponsacco), gara a tappe per allievi e il Campionato Toscano esordienti 1° e 2° anno, domenica 30 giugno al mattino, con partenza da Cenaia ed arrivo nel Viale Italia a Ponsacco.