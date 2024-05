Ciclismo, poker di gare a Cintolese con titoli provinciali

Monsummano Terme (Pistoia), 4 maggio 2024 - Giornata intensa dal primo mattino fino al tardo pomeriggio per gli appassionati di ciclismo ma soprattutto per gli organizzatori del G.S. Circolo Ricreativo Cintolese, quella in programma domenica 5 maggio. Nella località del Comune di Monsummano Terme infatti sono previste ben quattro gare, tre al mattino e quella juniores nel pomeriggio, tutte valevoli per l’assegnazione dei titoli provinciali pistoiesi 2024. Alle 9 l’inizio della manifestazione quando scenderanno in gara sulla distanza di 30 km gli esordienti del primo anno classe 2011 (64 gli iscritti) nel Trofeo Pubblica Assistenza Monsummanese; alle 10 prenderanno il via gli esordienti del secondo anno classe 2010 (67 iscritti) nel Gran Premio Team Valdinievole. Terminate le due gare con cerimonia di premiazione, alle 11,15 è prevista la partenza del 46° Trofeo Walter Iozzelli - Trofeo Giuseppe Tofanelli per allievi, con un tracciato di 61 km e mezzo e la presenza di ben 130 corridori. L’ultima gara della giornata ciclistica a Cintolese patrocinata dall’amministrazione comunale di Monsummano Terme, sarà quella riservata agli juniores (111 iscritti), con in palio il Trofeo Circolo Ricreativo-Memorial Vezio Bartoli. In questa i chilometri in programma saranno 123 con un circuito di 12 chilometri e 300 metri da ripetere dieci volte. Il via verrà dato alle ore 14,30.