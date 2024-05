Ciclismo: domani i giovanissimi del pedale a Scandicci

Scandicci,10 maggio 2024 - Ciclismo giovanissimi dai 7 ai 12 anni domani pomeriggio sabato 11 maggio nella zona di Casellina a Scandicci. E’ in programma il primo Trofeo Polisportiva Casellina Ciclismo – Memorial Fabrizio Sventer organizzato dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema presieduta da Francesco Panichi.

In 120 saranno presenti alla partenza della gara articolata su sei batterie, dalla G1 (7 anni) alla G6 (12 anni), con inizio della rassegna previsto alle ore 15,30. Il ritrovo è fissato nella zona di via del Parlamento Europeo presso Redi Gomme, e il circuito teatro della manifestazione giovanile è lungo 800 metri. Un appuntamento in programma su strade ampie e in buono stato, che permetteranno ai giovanissimi del pedale di gareggiare in tranquillità e sicurezza.

Antonio Mannori