Tutto pronto per il Giro dei due bacini

Prato, 11 maggio 2024 – La fervente atmosfera ciclistica della ciclistica Viaccia si prepara a ospitare la 41ª edizione del Giro dei 2 Bacini in memoria di Giuseppe Amatucci, un evento che attira l'entusiasmo di oltre 500 ciclisti pronti a sfidare i percorsi proposti. Con tre itinerari distinti, i partecipanti avranno l'imbarazzo della scelta: il percorso corto di 58 km attraverso San Ippolito, il medio di 115 km che include tappe cruciali come Monte Piano, Brasimone, Suviana e le colline di Prato, e infine il lungo tragitto di 135 km che aggiunge l'ardua ascesa di Marzolara alla sfida.

Ma l'organizzazione non trascura l'importanza del rifornimento durante la gara, garantendo un'ampia scelta di alimenti per mantenere i ciclisti carichi di energia lungo il percorso. Con un imponente approvvigionamento che comprende 1000 banane, 2000 crostate, 500 barrette energetiche, 500 litri d'acqua, 40 litri di tè, 200 bottiglioni di bevande assortite, arance, limoni, crostini toscani tradizionali e, all'arrivo, una generosa distribuzione di pasta al tonno, panzanella e porchetta, senza dimenticare 1000 fette di prosciutto, 600 fette di salame, pane con Nutella e ben 150 kg di pane e formaggio. Questo evento non è solo una sfida sportiva, ma anche un momento di aggregazione e solidarietà, dove l'energia dei ciclisti si unisce alla generosità dell'organizzazione per creare un'esperienza indimenticabile, che rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti.