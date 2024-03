’Gp d’Apertura’. Ciclisti Juniores in gara al Termo

La stagione ciclistica parte con il ‘Gran Premio d’Apertura’, storica competizione per juniores iniziata nel 1951 e ripartita la scorsa stagione dopo lo stop nei primi anni 2000. Una classica di prestigio nel calendario sportivo nazionale organizzata lunedì 1° aprile dal Gs Termo La Spezia, in un percorso di 100 km. La manifestazione, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio del Comune di Spezia, ha come tracciato le strade della provincia e come location il quartiere del Termo. Prevista l’assegnazione del ‘Trofeo Iren’ alla società del vincitore ed i memorial Giancarlo Stretti, Graziano Battistini, Mauro Pecunia, Enzo Viaggi e Walter Lambertucci ai primi classificati. Il ‘Gran Premio d’Apertura’ mette in palio la maglia di campione regionale ligure juniores. La partenza alle 10.25 dal Termo, poi la carovana si dirige a Fornola dove è posto il ‘km zero’. Il percorso si snoda tra Bottagna, Buonviaggio, Migliarina, Termo, Fornola, e dopo un circuito tra Sarzana, Ponzano, Santo Stefano, Albiano, Bottagna, Buonviaggio, Migliarina, Termo, Fornola, Arcola, Baccano (traguardo del Gran Premio della Montagna), e ancora Termo, Fornola, Buonviaggio, Migliarina, infine, il Termo, dove è il rettilineo di arrivo (previsto intorno alle 13). Ad oggi sono oltre 120 i corridori iscritti di 14 formazioni da tutta Italia. Grande attesa per gli atleti di casa, tra cui Emanuele Anguillesi, Danilo Albuja, Emanuele Calabria, Eugenio Calcina e Federico Cozzani, in passato, nelle categorie giovanili, con il Gs Termo. Direzione di gara affidata ad Alessio Baudone e Claudio Gentile, collegio di giuria presieduto da Simone Cossu.

Marco Magi