Gp Industrie del Marmo. I migliori U23 a confronto

Presentazione in grande stile mercoledì sera al ristorante “Ciccio“ di Marina di Carrara per la 35ª edizione del Gran Premio ciclistico Internazionale Under 23 ‘Industrie del Marmo’. La corsa ciclistica, in programma domenica 12 maggio alle ore 13,30, con partenza da Viale Colombo a Marina di Carrara, è diventata uno dei riferimenti nazionali del calendario ciclistico Under 23 e porta annualmente sulle strade cittadine squadre e ciclisti da tutta Europa. La corsa di domenica è stata ricordata anche dalla Rai durante la diretta della tappa del Giro d’Italia di mercoledì 8 maggio. L’ex ct Davide Cassani dalla cabina di commento ha speso belle parole per la manifestazione, elogiandone la qualità e la serietà.

La gara è organizzata dal consiglio direttivo della Asd Fausto Coppi Carrara, coordinata da Giorgio Borghini e presieduta da Andrea Borghini. Molti le autorità locali alla presentazione da “Ciccio“. Presenti la sindaca di Carrara Serena Arrighi, l’assessore allo sport di Carrara Lara Benfatto e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. In sala anche il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, il dirigente del commissariato di polizia di Carrara Pietro Scaramella, una rappresentanza delle forze dell’ordine e i settori organizzativi della corsa, con giudici di gara, responsabili della gara, staff e alcune squadre ciclistiche locali.

La serata è stata arricchita dalla presenza del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e dall’ex ciclista Mario Scirea. Ad entrambi la Asd Fausto Coppi ha regalato una piccola scultura in marmo raffigurante una bicicletta. A illustrare la serata, presentata dalla storica penna del ciclismo Antonio Mannori, sono intervenuti per la Asd Fausto Coppi il presidente Andrea Borghini e il vice presidente Fabrizio Convalle, che hanno ringraziato gli sponsor e tutte le persone che con il lavoro rendono possibile l’organizzazione dell’evento.

"E’ un piacere essere qui – ha spiegato il presidente della Fci Cordiano Dagnoni – e si parla di una gara che è entrata nel calendario internazionale con una certa importanza. Già dall’altimetria si capiscono la particolarità e bellezza del circuito. Sarà una gara di successo e capisco cosa voglia dire organizzare eventi come questo Gran Premio. Complimenti alla Asd Fausto Coppi per un evento così duraturo negli anni, che deve essere da esempio per tante altre realtà".