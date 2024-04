Ciclismo, le atlete del Team Vaiano al Gp Liberazione a Roma

Vaiano (Prato), 24 aprile 2024 – Importante e prestigioso impegno domani giovedì 25 Aprile per la formazione femminile èlite del Team Aromitalia 3T Vaiano. La squadra cara al presidente Stefano Giugni sarà infatti al via domani mattina del Gran Premio della Liberazione a Roma, gara internazionale UCI 1.1. La prova si svolgerà sulla distanza di 96 chilometri con 16 giri del tradizionale circuito cittadino, nella zona delle Terme di Caracalla. Il via ufficiale verrà dato alle ore 9. La squadra della Val di Bisenzio guidata dal tecnico toscano Paolo Baldi, schiererà al via la versiliese Francesca Baroni, la pisana Milena Del Sarto, la ligure Serena Brillante Romeo, l’esperta lituana Rasa Leleivyte e la non ancora ventenne spagnola Ainhoa Moreno Ossowsky.