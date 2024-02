Gp Torre, show Guzzo-Zurlo

Porta decisamente fortuna allo squadrone della Trevigiani Energiapura Marchiol il circuito collinare a Torre di Fucecchio. Nel 2023 si era infatti imposto Immanuel Aniello, questa volta è stato invece un trionfo con arrivo in parata e il successo di Federico Guzzo nei confronti del compagno di scuderia Matteo Zurlo. Un arrivo, praticamente, mano nella mano sul traguardo di piazza San Gregorio gremito di sportivi in questa 62esima edizione del Gp La Torre, valevolve anche come Memorial Simonetto Campigli, organizzata dalla famiglia Testai e dall’Uc La Torre con il patrocinio del Comune di Fucecchio. La gara è stata contrassegnata dalla fuga di un plotoncino di nove corridori dal quale nel finale uscivano per dominare la scena Guzzo e Zurlo, che concludevano la cavalcata tra gli applausi. Si tratta di un avvio di stagione splendido per la Trevigiani che aveva ottenuto il secondo posto ventiquattro ore prima con Baseggio sul traguardo della Firenze-Empoli. Tra i toscani bene il valdarnese Regnanti dell’Hopplà Petroli Firenze, Salvadori della Maltinti e Magli. Dei 145 partenti totali hanno concluso la corsa in 70 ad una media notevole.

ORDINE DI ARRIVO: 1° Federico Guzzo (Trevigiani Energiapura Marchiol) km 100, in 2h20’49“, alla media km/h 42,609; 2° Matteo Zurlo (idem); 3° Giovanni Zordan (Zalf Euromobil) a 1’50“; 4° Mattia Piccini (Gallina Lucchini) a 1’51“; 5° Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze); 6° Ignazio Cireddu (Trevigiani Energiapura); 7° Pietro Salvadori (Maltinti Banca Cambiano); 8° Marco Di Bernardo (Trevigiani Energipura) a 2’05“; 9° Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 10° Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali) a 2’10“.

Antonio Mannori