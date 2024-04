Ciclismo: conto alla rovescia per il Gran Premio Industrie del Marmo

Marina di Carrara, 30 aprile 2024 - Mancano 28 giorni all’inizio del Giro Next Gen (ex Giro d’Italia Under 23) che scatterà da Aosta il 9 giugno per concludersi a Forlimpopoli il 16, e quindi la disputa a Marina di Carrara del 35° Gran Premio Industrie del Marmo ha un’importanza notevole tenuto conto delle caratteristiche tecniche della corsa in programma domenica 12 maggio.

L’evento viene predisposto con cura e massimo impegno dagli organizzatori che fanno parte della ASD S.C. Fausto Coppi presieduta da Andrea Borghini e che comprende anche l’ex corridore professionista locale Fabrizio Convalle, nel ruolo di vice presidente.

Una gara storica e di prestigio alla quale hanno aderito tante squadre, ma sono state diverse anche quelle rimaste fuori.

Raggiunto il numero massimo degli iscritti (potranno prendere il via come numero massimo in 176) per 29 squadre Under 23 delle quali alcune Continental straniere come il Team UAE Emirates, e le italiane VF Group Bardiani CSF Faizanè, Biesse Carrera, Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, già vittoriosa sette volte quest’anno, Iseo Rime, General Store, Technipes in EmiliaRomagna, Zalf Euromobil Desirèe Fior, MBHBank Colpack Ballan, l’Astana, la Q36.5 Continental, la CTF, il Development Team della Bahrain Victorious.

A questa importante gara internazionale ci sarà attento osservatore anche il commissario tecnico della Nazionale Azzurra Under 23 Marino Amadori.

“L’impegno massimo di noi organizzatori - afferma Convalle – è di portare le migliori formazioni e gli atleti di spicco alla nostra gara, il che ci rende soddisfatti del lavoro svolto. Un ringraziamento agli sponsor che sostengono la corsa, alle istituzioni e autorità, sarà un’altra magnifica giornata di sport quella del 12 maggio”.

Tre premi caratterizzeranno l’edizione n.35. Al vincitore sarà consegnata la Coppa Mario Bianchi dirigente per anni nella Fausto Coppi; il Trofeo Aldo Morelli presidente della società per anni, mentre il gran premio della montagna ai passaggi da Ponte di Vara sarà intitolato a Vittorio Isoppi.

IL PERCORSO: Ritrovo nel Viale Colombo all’Autorità Portuale, partenza (alle 13,30) ed arrivo nel Viale XX Settembre. Previsti tre giri di 42 km con la salita di Ponti di Vara (quota 350 metri), più un breve anello di 15 km nella zona cittadina, ed infine l’ultimo giro di km 31 e 900 metri ancora con l’asperità di Ponti di Vara e l’impennata successiva di Bedizzano (quota 276 metri) a dieci chilometri dalla conclusione. L’ultimo vincitore nel 2023 fu Christian Bagatin della Sias Rime.