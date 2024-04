Gran premio San Leolino. Juniores di scena a Bucine

di Giorgio Grassi

Fine aprile e Primo Maggio, un weekrend col ciclismo dilettanti nel .

Due sono gli appuntamenti di rilevante interesse, il 2° Gp San Leolino (Bucine) per la categoria Juniores domenica 28 aprile, e la Coppa Penna a Terranuova Bracciolini, gara riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite. La gara della categoria Juniores misura km 101,400, sono iscritti 170 corridori, provenienti da tutte le regioni italiane, ed alcuni stranieri.

La corsa è denominata anche ‘Ciclisti in bianco e nero’ per il tratto di strada sterrata di Tontenano. Partenza alle 13,45 da San Leolino per Bucine, Levane, La Querce, Poggio Bagnoli, Capannole, Bucine (tre volte); quindi Bucine, Pogi, Levane, La Querce, Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Capannole; poi direzione Tontenano-Locanda Casariccio, Tontenano, Innesto Sp 16 (4 volte) per Bucine, fine quarto giro corto.

Ultimo tratto del percorso: Capannole, Bivio per Vetri, Tontenano, Locanda Casariccio e 2 km finali per San Leolino in salita, con picchi di oltre il 10’. Arrivo previsto fra le 16 e 16,20.

Organizza la società Project Cycling di Terranuova Bracciolini, con direzione della segretaria Francesca Bindi Sarri.

Direttori di corsa Giampaolo Casucci e Sandro Gori. L’edizione 2023 fu vinta dallo slovacco Matthias Schwarzbacher con arrivo solitario, che mise tutti in fila nel tratto dell’arrampicata finale con, tutto intorno, gli appassionati pronti anche quest’anno a non perdere l’occasione.