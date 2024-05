I cicloamatori al Trofeo Girelli. Una volata a ranghi compatti. Bottarelli chiude al posto d’onore

Si arricchisce di un altro podio il carnet stagionale del Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine di Giussano. A Zibibo San Giacomo, nel Milanese, Silvano Bottarelli agguanta la seconda posizione nel Trofeo Mauro Girelli per cicloamatori della categoria Gentleman 2. La gara è stata decisa da una volata a ranghi compatti in cui ha avuto la meglio Giovanni Codenotti della società piacentina Velo Club Pontenure, mentre alle spalle di Bottarelli si è classificato per la terza piazza Flavio Forneris. Per i colori di Giussano anche l’undicesimo posto di Carlo Solcia e il quindicesimo di Gianfranco Fantini a completare la prestazione del team presieduto da Giancarlo Frigerio. Con questo risultato, Bottarelli conferma la sua assidua presenza nelle posizioni di testa dall’inizio di questa stagione e rimanda l’appuntamento con la vittoria a domenica prossima.

Dan.Vig.