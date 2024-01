Il programma. Le gare di esordienti e allievi in provincia. Sono stati varati i due calendari giovanili

La Struttura Tecnica Regionale presieduta da Emilio Farulli ha reso noto calendari delle gare esordienti e allievi in Toscana nel 2024. Al momento in quello degli allievi, restano libere le date del 7 aprile e del 30 giugno. Nella prima data deve confermare l’organizzazione della gara il G.S. Sport Angels, mentre in quella di giugno si potrebbe disputare il Campionato Regionale, previsto originariamente per domenica 23 giugno, ma in tale giornata eventuali ballottaggi elettorali potrebbero portare alla non autorizzazione delle gare. Per gli esordienti il Campionato Toscano sarà domenica 30 giugno. Questo il quadro completo delle gare in provincia di Pistoia.

Calendario Allievi Il 21 aprile Ocip Pistoia; 5/5 Cintolese; 11/8 Toscogas Chiesanuova Uzzanese; 25/8 Pol. Milleluci Casalguidi; 1/9 Coppa Dino Diddi Agliana; 6/10 Team Valdinievole Piccolo Giro della Toscana a Ponte Buggianese.

Calendario Esordienti Il 5 maggio a Cintolese; 12/5 Pol. Milleluci Casalguidi; 25/8 Giusfredi a Biscolla; 22/9 Velo Club Monsummanese 1992.

An.Mann.