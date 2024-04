Il Team Soudal in Spagna. Brillano Paez e Cherchi

In trionfo il Team Soudal Montemurlo nella 23ª Vuelta Ibiza di mountain bike, una gara internazionale a coppie impegnativa e difficile. In Spagna c’è stato il successo di Leonardo Paez e Dario Cherchi nel settore maschile, il secondo posto in quello femminile di Sandra Mairhofer e Adelheid Morath e il buon risultato finale di Alessio Trabalza e Victor Fernàndez. Questo il bilancio finale del team pratese nell’edizione più dura della storia della gara a tappe di Ibiza svoltasi durante il weekend pasquale. Nella giornata inaugurale il trionfo di Paez e Cherchi e quello della coppia "rosa" Mairhofer-Morath, mentre Fernàndez-Trabalza hanno concluso in terza posizione. Nella tappa regina delle tre previste (85 km e 2.250 di dislivello) il duo Paez-Cherchi non ha vinto la tappa ma ha mostrato pochi segni di debolezza seguendo i battistrada fino al traguardo, fiduciosi nei quasi cinque minuti di vantaggio ottenuti nella prima tappa. Anche le donne hanno invertito il podio rispetto al giorno prima perdendo il comando della classifica generale. Nella tappa finale spagnola Paez e Cherchi hanno avuto un problema tecnico perdendo terreno prezioso, mentre le donne hanno ottenuto ancora il secondo posto. "Sono molto contento di aver vinto la generale – afferma Dario Cherchi – Sono stati tre giorni belli, ci siamo divertiti, abbiamo faticato e goduto questa gara".

Antonio Mannori