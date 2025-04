Ciclismo, trionfo della Iperfinish tra gli allievi a Pontassieve

Fucecchio (Firenze), 10 aprile 2025 - Dopo la bella vittoria in Trentino di Lorenzo Luci la settimana precedente, è arrivato un vero e proprio dominio per la squadra allievi dell’Iperfinish di Fucecchio. Il trionfo sul circuito di Pontassieve dove la squadra allenata da Casagrande e Favilli diretta da Alessio Luci e da Roggi, ha interamente occupato le prime cinque posizioni dell’ordine di arrivo oltre al nono posto. Un monologo protagonisti della fuga decisiva il livornese Emanuele Favilli e il pratese Marco Spanio che hanno distanziato il gruppo di oltre un minuto ed hanno concluso la prova senza effettuare nessuna volata. Un arrivo in parata con il successo di Favilli sul compagno di squadra mentre la volata degli inseguitori vedeva ai primi tre posti del gruppo, l’aretino Tommaso Roggi, il campione toscano allievi 2024 Lorenzo Luci, ed un atleta del circondario empolese Laerte Scappini. La nona posizione invece occupata da Andrea Mugnai. La gara di Pontassieve interamente pianeggiante ha dunque confermato i pronostici per la stagione 2025, ovvero che la squadra fucecchiese ha un organico in grado di togliersi soddisfazioni ed è attesa anche in confronti più importanti con le squadre di altre regioni. I due presidenti Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni e gli sponsor della squadra hanno espresso la loro soddisfazione e guardano con fiducia al futuro.