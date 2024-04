Juniores a Pieve al Toppo. Petri vince in solitaria

di Andrea Lorentini

Non ha tradito le attese la 41esima edizione del Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo. L’ormai tradizionale appuntamento riservato alla categoria juniores ha visto il successo di Damiano Petri (Polisportiva Monsummanese) che si è presentato in solitaria, a braccia alzate, sul traguardo di Pieve al Toppo. Alle sue spalle, con un ritardo di 35 secondi Riccardo Giuliano (Unione Ciclistica Piasco) che ha regolato la volata dei primi inseguitori. Terzo, a completare il podio, Fabio Segatta (Us Montecorona). Petri (nella foto), che era uno dei favoriti della vigilia, ha confermato l’ottimo stato di forma dopo il secondo posto della settimana scorsa a Terracina, rendendosi protagonista dell’azione decisiva sulla salita finale. Una scatto vincente con il quale ha staccato i compagni di fuga. L’atleta della Monsummano, fresco anche di convocazione con la rappresentativa toscana juniores, iscrive il suo nome in un albo d’oro nel quale figura tra gli altri Giovanni Visconti, tre volte campione italiano professionisti.

La gara era valevole anche per trofeo Beoni 4x4, il quinto trofeo Carlo Cardinali, memorial Ezio Mannucci, 28esimo trofeo Stella Meacci, e 41esimo trofeo Dante Bichi. Nonostante il gran caldo non è mancato lo spettacolo con un ottimo livello tecnico. Petri ha chiuso con una media di oltre 41 orari completando i 101 km in poco meno di due ore e mezzo.

Alle spalle del podio, a completare l’ordine di arrivo delle prime dieci posizioni Cristian Sanfilippo (Pol. Cantù), Matteo Gabelloni (Casano), Pietro Tintoni (Team General System), Gioele Ferrario (Cantù), Gabriele Peluso (Uc Piasco), Daniele Longoni (Cantù), Mattia Ballerini (Vangi) Circa duecento i corridori al via, in rappresentanza di 27 squadre della categoria juniores. Partenza e arrivo proprio davanti azienda Beoni 4X4 tra Pieve al Toppo e Tegoleto. Ottima l’organizzazione curata dalla Valdarno Project che direzione corsa affidata a Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.