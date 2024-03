Festa del ciclismo toscano per Bettiol: l’atleta di Castelfiorentino trionfa nella Milano-Torino

Salessa (Torino),13 marzo 2024 - Quando vince Alberto Bettiol, professionista di Castelfiorentino della EF Education EasyPost regala sempre emozioni e splendidi numeri. Come quello di oggi nella 105^ Milano-Torino la gara in linea nazionale più antica che quest’anno ha preso il via da Rho nel milanese e si è conclusa a Salessa in provincia di Torino.

Un Bettiol magnifico che ha messo nel sacco gli squadroni della Uae Emirates e della Bora Hansgrohe con un allungo in salita a ben 30 km dall’arrivo, quando in testa al gruppo viaggiavano proprio gli atleti della UAE tra i quali anche il toscano Diego Ulissi.

Da allora Bettiol non si è mai voltato dando il massimo mentre gli inseguitori erano a una manciata di secondi. Gli ultimi tre chilometri sono stati emozionanti con il gruppetto inseguitore che sembrava avvicinarsi a Bettiol, ma il toscano proseguiva con grinta, carattere e grande forza giungendo sul rettilineo di arrivo sempre con sessantina di metri di vantaggio che gli permettevano di alzare le braccia al cielo in segno di trionfo.

Una splendida prodezza, alla sua maniera, una vittoria che conferma la crescita di condizione del corridore toscano reduce dalla Tirreno-Adriatico ed in vista della Milano-Sanremo di sabato.

Nella prima corsa monumento della stagione Bettiol è tra i maggiori favoriti anche perché la classica gli si addice con il finale (la salita del Poggio a la discesa su Sanremo) dove qualche anno fa lo ricordiamo fu brillante protagonista cercando la soluzione di forza.

Un successo del vincitore del Giro delle Fiandre 2019 e grande protagonista lo scorso anno nel mondiale in Scozia, davvero importante per il morale a tre giorni dalla Sanremo.

Per il toscano la quinta vittoria della carriera, in questa gara dove ricordiamo anche il quarto posto di Ulissi, ma allo squadrone della UAE Emirates è sfuggita la vittoria contro un Bettiol scatenato e voglioso di tornare a vincere dopo 421 giorni. Il suo ultimo successo infatti nel gennaio del 2023, quando si aggiudicò il prologo del Santos Tour Down Under.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Alberto Bettiol(Ef-Education EasyPost) km 177 in 3.54’13”, alla media di km 45,342; 2) Jan Christen (UAE Emirates) a 7”; 3) Marc Hirschi (idem) a 9”; 4) Diego ULissi (idem); 5) Kevin Vermaerke (Team DSM); 6) Brambilla; 7) Herzog; 8) Marcellusi; 9) Schultz; 10) Wandahl.