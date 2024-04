La gara Open nel pisano. L’Aromitalia brilla con Scarselli

Sulle strade di casa la pisana Lara Scarselli, portacolori in qualità di Under 23 del Team Aromitalia 3T Vaiano, ha conquistato la maglia di campionessa toscana 2024 in una manifestazione dove si sono messe in luce anche le sue compagne di squadra, la diciannovenne veneta Elisa Tottolo giunta in decima posizione e la lucchese di Marlia, Melissa Nesti, che ha invece ottenuto la stessa posizione nella classifica delle junior. La Scarselli guidata in ammiraglia dai due direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari, è stata brava ad inserirsi nell’affollato sprint finale vinto dalla bresciana Eleonora Zanetti della Isolmant Premac, conquistando l’ottavo posto che gli ha consentito di indossare la maglia di campionessa toscana 2024 in una gara "Open" dove erano impegnate anche élite e juniores. Per la società di Vaiano del presidente Stefano Giugni, è arrivato anche il titolo provinciale pisano Under 23 ottenuto da Milena Del Sarto, in quanto l’atleta è residente a Orentano in provincia di Pisa.

Antonio Mannori