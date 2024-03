La grande kermesse. Stefano Valdrighi conquista la "Granfondo dell’Argentario»

Stefano Valdrighi si aggiudica la "Granfondo dell’Argentario". Un serpentone colorato è stato protagonista, nella macchia mediterranea, dell’edizione 2024 della Granfondo di scena ieri a Porto Santo Stefano. Circa 900 i partecipanti in uno scenario unico nel tortuoso circuito allestito dagli organizzatori del Gruppo ciclistico Monte Argentario. Presente non solo un circuito agonistico di 42 chilometri, per 1.400 metri di dislivello, piuttosto impegnativo, soprattutto nella sua prima parte. Cicloturisti ed E-biker sono invece partiti cinque minuti più tardi, impegnati sul tracciato medio di 24 chilometri per 740 metri di dislivello. Epicentro della corsa è stato il lungomare dei Navigatori, da dove il gruppone è scattato alle 9,30 e dove sono poi arrivati, alla spicciolata, i partecipanti alla Granfondo. Tanti anche i volontari e le associazioni sul percorso, per garantire la sicurezza dei corridori, tra cui la Racchetta e la Misericordia. Confraternita che è stata impegnata in piccoli e non rilevanti interventi effettuati, tra qualche medicazione e un malore a inizio gara che ha visto il 118 intervenire, con allarme subito rientrato. Al termine di una bella gara ad aggiudicarsi la classifica generale è stato Stefano Valdrighi del team Bottecchia Factory, con il tempo di un’ora, 49 minuti e 20 secondi. Dietro di lui, con 27 secondi di ritardo, Giuseppe Panariello del team Berria-Polimedical, seguito in terza posizione da Mattia Toccafondi, a 2 minuti e 24 dalla testa della gara. Per la classifica femminile, prima Nelia Kabetaj con il tempo di 2 ore, 20 minuti e 27 secondi, seguita da Greta Recchia a un minuto e 40 secondi e da Cristiana Lippi a 8 minuti e 58 secondi. Primo della categoria Juniores è stato Giacomo Solimine.