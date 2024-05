"La Miniera a Memoria" a Luppichini e Cicerone

Ancora grande spettacolo in Maremma con il trofeo "La Miniera a Memoria" gara di ciclismo amatoriale disputata a Ribolla. Il tanto atteso trofeo è andato nella prima partenza a Samuele Luppichini (nella foto a sinisstra), e nella seconda a Enrico Cicerone (a destra) che bissa il successo di un paio di anni fa. A Ribolla si sono presentati in più di 120 corridori alcuni di altissimo livello come Gianmarco Agostini e Federico Del Mancino. Il trofeo era valido come prova del "Corri in Provincia Uisp". Tanti corridori che hanno costretto gli organizzatori a predisporre la doppia partenza. Nella prima, come detto, la vittoria è andata a Simone Luppicchini della Speedy Bike. L’epilogo della gara a circa quindici chilometri dal traguardo situato alle porte di Ribolla, quando si sganciavano in nove. Oltre al vincitore Alessandro Rocchiccioli, Riccardo Cicognola, Adriano Nocciolini, Marco Mariottini, Mario Calagreti, Michele Lazzeroni, Filippo Fontanelli. Volata incerta ma alla fine netta è stata la vittoria di Luppicchini su Filippo Fontanelli e Alessandro Stefanelli. Nella seconda erano andati in fuga in cinque, con dentro oltre al vincitore, Stefano Ferruzzi, Stefano Colagè, Iuri Pizzi e il grossetano Domenichini. Volata senza storia con il corridore della Donkey Bike di Sinalunga che ha battuto Stefano Ferrucci e al terzo posto Stefano Colagè.