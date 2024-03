La prima gara Open della stagione. L’Aromitalia in Friuli: Romeo quinta

Nella prima gara Open della stagione, la "Giornata Rosa" a Buttrio in Friuli, buoni risultati per la ragazze del Team Aromitalia 3T Vaiano. La formazione pratese, guidata in ammiraglia da Matteo Ferrari, ha conquistato la quinta piazza con la ventenne ligure Serena Brillante Romeo (foto) ed il sesto posto con la diciannovenne friulana Romina Costantini. Ben 176 le atlete in gara per un confronto importante. Serena Brillante Romeo e Romina Costantini, sono state sempre attente e reattive restando nel gruppetto di testa sulla salita conclusiva, per andare a conquistare la quinta e sesta piazza al traguardo. Prova sfortunata invece, per le due toscane Lara Scarselli e Melissa Nesti e per Irene Affolati, rimaste coinvolte in una caduta nelle fasi iniziali della gara friulana. Domenica prossima nel giorno di Pasqua impegno in Toscana per il Team Aromitalia 3T Vaiano, che sarà impegnato nella manifestazione "Pasqualando" prevista sul pianeggiante circuito di Ponte a Egola.

An. Mann.